Нижний Тагил, Свердловская область, 1 августа, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома тело погибшей женщины, сообщает 1 августа пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

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«В Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели извлекли погибшую», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Место взрыва находилось в квартире на третьем этаже. По предварительным данным, пострадали 12 человек, из них — шестеро детей. Под завалами могут находиться ещё 16 человек, сообщили экстренные службы региона.

В больницы Нижнего Тагила госпитализированы четверо пострадавших, это два 11-летних ребёнка в состоянии средней тяжести, женщина с переломом ноги и травматическим шоком, а также мужчина с травмами скелета и живота. Взрослые находятся в тяжёлом состоянии, им потребовались операции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.