Санкт-Петербург, 2 августа, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Пассажирский теплоход, который следовал по маршруту с Валаама в Санкт-Петербург, сел на мель в акватории Ладожского озера. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

«По предварительным данным, 2 августа 2024 года теплоход сообщением о. Валаам — Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины устанавливаются», — указано в публикации.

Представители пресс-службы уточнили, что на борту судна находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Ленинград-Финляндской транспортной прокуратурой будет произведена проверка всех обстоятельств произошедшего, в том числе исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая в Санкт-Петербурге в районе Благовещенского моста столкнулись два теплохода. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее теплоход с 216 пассажирами и 96 членами экипажа сел на мель на Волге рядом с Тольятти. Судно, следовавшее по маршруту Самара — Нижний Новгород, было снято с мели шлюзовым буксиром.