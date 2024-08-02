Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Тело ребёнка обнаружено под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле, сообщили в МЧС.

ИЗВЕСТИЯ

«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В данный момент неизвестной остаётся судьба трёх человек.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах. Пострадал 21 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ситуации президенту Владимиру Путину.

Журналисты ИА Регнум ранее выяснили, что жители Нижнего Тагила часто обращались к мэру города Владиславу Пинаеву с жалобами на газовщиков АО ГАЗЭКС. Люди писали градоначальнику на почту и оставляли комментарии на личной странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что на улицах в Дзержинском районе пахло газом.