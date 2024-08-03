Нижний Тагил, Свердловская область, 3 августа, 2024, 10:27 — ИА Регнум. В результате частичного обрушения многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

МЧС России

«Пострадавших в общей сложности 26. Из 26 пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы», — отметил он в ходе заседания комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте частично обрушенного жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Однако работы по разбору завалов продолжаются.

Инцидент произошёл утром 1 июля после взрыва, предположительно, газового баллона. В результате него обрушились первый и второй подъезды дома.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.