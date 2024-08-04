Москва, 4 августа, 2024, 11:25 — ИА Регнум. В Новой Москве машина врезалась в дерево, в результате чего погибли три человека, в том числе несовершеннолетний юноша. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В ведомстве проинформировали, что смертельное ДТП произошло в посёлке Шаповское села Ознобишино в Новой Москве. Водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением и врезался в дерево. По предварительным данным, он, а также два пассажира — 15-летний юноша и 23-летняя девушка погибли на месте.

По данным Госавтоинспекции Москвы, смертельное ДТП произошло около пяти утра на выезде из села Ознобишино на Варшавское шоссе.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля на Кутузовском проспекте Москвы в результате столкновения с другим автомобилем погиб водитель Tesla. Пассажиры столкнувшихся машин получили травмы различной степени тяжести.

Ранее на 37-м километре Московской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП. В ходе него произошло столкновение пяти автомобилей.