Владивосток, 4 августа, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В Приморском крае обнаружили тело второй женщины, погибшей во время катания на сапборде на озере Цинковое, сообщили 4 августа в региональном главном соедственном управлении СКР.

Булкин Сергей/Global Look Press

«В ходе поисковых мероприятий обнаружено тело второй утонувшей женщины», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 3 августа в районе озера Цинковое две женщины с дочерьми катались на сапбордах и попали в шлюзовую систему сброса воды.

Мужья пытались оказать им помощь, но в результате две женщины и один из мужчин утонули, 12-летняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована, второго ребёнка мать успела высадить на берег.

Как передавало ИА Регнум, глава МЧС Александр Куренков ранее сообщил, что в июне и июле в России утонули 1173 человека, в том числе 275 детей. Из воды удалось спасти около 500 человек, включая 125 детей. Трагедии, отметил он, зачастую происходят в местах стихийного купания, где нет спасателей, дно не очищено от мусора, а его рельеф неизвестен.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края унесло в море трёх туристок на сапбордах. Одна из пропавших смогла самостоятельно вернуться на берег, вторую нашли в 400 метрах от береговой линии, а третья пропала. Тело туристки нашли только 19 июля.