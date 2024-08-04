Аланья, Турция, 4 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. В городе Аланья в Турции мотоциклист на пешеходном переходе сбил гражданку России и её дочь, взрослая пострадавшая получила тяжёлые травмы, сообщило издание Gazete Alanya.

Walter G. Allgöwer/Global Look Press

Инцидент произошел в ночь на 4 августа в районе Кызлар Пынары. Женщина с дочерью переходили дорогу по пешеходному переходу, их сбил байкер, ехавший на высокой скорости.

«Россиянка находится в тяжёлом состоянии», — сказано в материале.

Ночью в данном районе проходил массовый заезд мотоциклистов, рассказали изданию местные жители.

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