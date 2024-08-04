Кызыл, 4 августа, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Режим ЧС во всех региональных лесах на всей территории Тывы был введён на фоне пожаров, сообщил глава республики Вячеслав Ховалыг.

Денис Бочаров/Global Look Press

«Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тывы. Из-за продолжительной жаркой сухой погоды непростая обстановка сложилась на территориях Пий-Хемского, Чеди-Хольского и Тандинского районов», — написал Ховалыг в Telegram-канале.

По информации главы республики, за прошедшие сутки были ликвидированы четыре пожара, ещё один удалось локализовать. В это же время активными числятся 23 возгорания, общая площадь которых не превышает 2 тыс. гектаров.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Тывы координирует всю работу. Тесно взаимодействуют силы, средства минлесхоза и муниципалитетов», — добавил Ховалыг.

Кроме того, ожидается прибытие лесопожарных из Хакасии и Омска, сообщил глава Тывы.

Как передавало ИА Регнум, лесной пожар, вспыхнувший утром 14 июля под Новороссийском, перешёл на территорию трёх баз отдыха — «Романтик», «Моряк» и «Строитель». С баз отдыха эвакуировали около 300 человек.

16 июля в посёлке Сосновка в Геленджике локализовали лесной пожар на площади около двух гектаров. К тушению возгорания привлекли 250 человек и 24 единицы техники.