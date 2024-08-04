В Москве при стрельбе пострадал игрок медиафутбольного клуба Fight Nights
Москва, 5 августа, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Мужчина открыл стрельбу по самокатчикам на юге Москвы. Пострадал один человек, заявили правоохранители.
По информации ГУ МВД России по городу Москве, инцидент произошёл во Втором Верхнем Михайловском проезде вечером 4 августа. В ходе конфликта один из мужчин достал пневматический пистолет и начал стрелять по самокатчикам. После этого он скрылся.
По данным РЕН ТВ, в происшествии пострадал игрок медиафутбольного клуба Fight Nights Николай Бозаджи. Президент команды Камил Гаджиев добавил, что в Николая стреляли со спины, угрозы его жизни нет.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция установила личность стрелявшего. Им оказался 42-летний мужчина. Его задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции.
Как сообщало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова в Москве мужчина в маске и в чёрной одежде открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Силовики объявили план «Перехват».
Момент убийства запечатлели свидетели. На кадрах видно, что преступник преследовал жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга». При задержании подозреваемый 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ. Правоохранители установили, что убийство было заказным.