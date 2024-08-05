Тюмень, 5 августа, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В Тюмени загорелся строительный мусор на площади в 300 квадратных метров. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба МЧС.

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«На улице Чекистов горит строительный мусор на 300 квадратных метрах. Угрозы жилым домам нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ликвидации пожара задействованы 14 специалистов и четыре единицы техники

Как передавало ИА Регнум, 4 августа вспыхнул пожар на складе автопокрышек в городе Азове Ростовской области. Сначала на открытой территории загорелись мусор и покрышки, затем огонь перекинулся на склад. Общая площадь возгорания составила 5тысяч квадратных метров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал ситуацию непростой. Он подчеркнул, что пожарным удалось минимизировать угрозу распространения огня на расположенный рядом склад с горючим. 5 августа пожар потушили.