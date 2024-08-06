Дальнереченск, Приморский край, 6 августа, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Прорыв дамбы произошел в Дальнереченске Приморского края. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба министерства по делам ГО и ЧС региона.

Mchs.gov.ru Паводок

«Произошел прорыв дамбы в микрорайоне Мясокомбината. Пострадавших нет, поток воды пока слабый. На место отправились спасатели, идут работы по ликвидации последствий», — уточнили в региональном ведомстве.

В Дальнереченский городской округ направлены 34 человека, 13 единиц техники, четыре лодки и 18 мотопомп. Специалисты работают на откачке воды, укреплении дамб и лодочных переправах. Кроме того, на месте работают спасатели и сотрудники других экстренных служб. Для местных жителей подготовлен пункт временного размещения в здании школы №2.

Специалисты рекомендовали местным жителям подготовиться к приходу воды и содействовать спасателям, если возникнет необходимость в эвакуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ольгинском районе Приморского края паводок смыл мост и блокировал два села. Восстановление транспортного сообщения специалисты организуют после спада воды. Спасатели уточнили, что жители отрезанных от остальной части района сёл обеспечены товарами первой необходимости, лекарственными препаратами и продуктами питания.