Москва, 6 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Причиной хлопка в жилом доме на западе Москвы, по предварительным данным, стал взрыв гранаты. Об этом 6 августа сообщил Telegram-канал «112».

Petrov Sergey/Global Look Press

По информации источника, в квартире на втором этаже дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково на западе Москвы сработало взрывное устройство.

«Предварительно, в руке мужчины взорвалась граната. От полученных травм он скончался», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ рассказали, что в одном из жилых домов на западе Москвы произошёл хлопок. Отмечалось, что в результате этого есть пострадавшие.

Утром 1 августа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушились квартиры в двух подъездах пятиэтажного жилого дома. В результате этого погибли 10 человек, 26 пострадали и ещё 16 удалось спасти.

СК РФ возбудил по этому факту уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сотрудники правоохранительных органов 6 августа задержали трёх сотрудников газовой службы «Газэкс», занимающейся обслуживанием дома.