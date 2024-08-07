Владивосток, 7 августа, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет, пропавший в Приморском крае, обнаружен разбитым, пассажир и пилот погибли. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба правительства региона.

Телеграм-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

Уточняется, что информация об обнаружении места крушения легкомоторного самолёта Bristell RGRA-5500G поступила от ЕДДС в 08:33 по местному времени 7 августа (01:33 мск). Воздушное судно найдено в двух километрах от населённого пункта Стеклянуха. Пилот и пассажир самолёта погибли.

В Telegram-канале фестиваля «Крылья Сахалина» уточняется, что погибшие прибыли из Омска. Самолёт пилотировал омский бизнесмен, он со своей пассажиркой долетели из Омска до Камчатки, затем прибыли на Сахалин и оттуда направились в Приморье. В 08:00 по местному времени они должны были приземлиться на аэродроме «Новороссия», но пропали, не долетев до него 30 км.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи легкомоторного самолёта в Приморском крае. По предварительным данным, связь с воздушным судном пропала днём 6 августа в районе горы Лысая на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморья. Самолёт вылетел с аэродрома «Пушистый» Сахалинской области. На борту, помимо пилота, был один пассажир.