Волгоград, 7 августа, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё 16 получили травмы в результате столкновения грузовика с автобусом в Волгоградской области. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ГУ МВД России по Волгоградской области

Авария произошла в 04:16 мск на 783-м км автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, грузовой автомобиль Iveco столкнулся с пассажирским автобусом Yutong, следовавшим из Астрахани в Москву. В результате ДТП от полученных травм скончался водитель автобуса. Всего за медицинской помощью обратились 16 человек.

Уточняется, что среди пострадавших трое детей. Состояние двух взрослых названо тяжёлым, у остальных 14 человек травмы средней тяжести. Все пострадавшие доставлены в Михайловскую ЦРБ.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и следователи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армавирским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими и 11 пострадавшими в Краснодарском крае. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и малолетний пассажир, другие участники аварии получили травмы различной степени тяжести.

На момент аварии в Краснодарском крае в микроавтобусе Mercedes Sprinter находились 17 человек, в легковом автомобиле ― пять человек.