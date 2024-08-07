Лобня, Московская область, 7 августа, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Хлопок «неизвестного происхождения» без последующего возгорания зафиксирован в среду, 7 августа, в квартире жилого дома в подмосковной Лобне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть один пострадавший, он отправлен в больницу», — отметили в ведомстве.

На месте работают спасатели, обстоятельства произошедшего уточняются.

Как передавало ИА Регнум, накануне МЧС сообщило, что хлопок в квартире жилого дома на западе Москвы произошёл не из-за утечки бытового газа. Причиной взрыва стал неустановленный предмет, добавили в ведомстве.

26 июля в результате хлопка в одной из квартир дома в Ульяновске возник пожар, унёсший жизни трёх человек. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело.