Москва, 7 августа, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Суд заключил под стражу мужчину, открывшего стрельбу из квартиры по людям на детской площадке на севере Москвы, сообщила 7 августа столичная прокуратура.

Прокуратура Москвы

Вечером 5 августа 40-летний мужчина стрелял из пневматического оружия из окна квартиры четвёртого этажа на улице 800-летия Москвы. В результате пострадали женщина и девочка 2021 года рождения.

«Предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщила прокуратура Москвы.

Свою вину мужчина признал. Он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его стал раздражать шум, доносящийся с улицы. Тогда он достал пневматический пистолет и начал стрелять в сторону детской площадки.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа мужчина открыл стрельбу по самокатчикам на юге Москвы. В результате пострадал один человек. Инцидент произошёл во Втором Верхнем Михайловском проезде. Между мужчинами развязался конфликт. Тогда один из них достал пневматический пистолет и начал стрелять по самокатчикам. Стрелявшим оказался 42-летний мужчина. Его задержали.