Токио, 8 августа, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Около южной части японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,9, из-за этого была объявлена угроза цунами. Об этом 8 августа сообщило национальное метеорологическое управление.

TASS /Kyodo News via AP

По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в океане у берегов префектуры Миядзаки. Очаг землетрясения находился на глубине 30 км под дном океана.

Уточняется, что в результате сейсмособытия высота волн в префектурах Миядзаки и Коти может составлять до 1 метра и первые из них уже могли достичь берегов этих регионов.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

По информации агентства Kyodo, из-за мощного землетрясения и угрозы цунами острове Кюсю приостановили движение скоростных поездов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня у берегов полуострова Камчатка в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг подземных толчков залегал на глубине 58 километров, землетрясение не ощущалось в населённых пунктах.

Ранее в этот же день в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,0. Его эпицентр находился на расстоянии 260 км к юго-востоку от региона Ика. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.