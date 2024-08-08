Якутск, 8 августа, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 завалился на бок при посадке в Якутии, из 11 находившихся на борту человек никто не пострадал. Об этом 8 августа сообщил источник в оперативных службах.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«В Якутии при выполнении пожарного патрулирования лесов при посадке завалился на бок вертолёт Ми-8», — приводит его слова «Газета.Ru».

Отмечается, что на борту находились 11 человек — три члена экипажа и восемь пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вертолёт должен был высадить сотрудников Авиалесоохраны для тушения лесных пожаров. Воздушное судно получило повреждения хвоста и несущего винта.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня вертолёт Ми-8, перевозивший специалистов Авиалесоохраны, совершил жёсткую посадку в Бодайбинском районе Иркутской области. На борту находились семь сотрудников предприятия и три члена экипажа. Все они выжили.