Уфа, 8 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в частном доме в Уфе после того, как в него ударила молния. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

МЧС России

«В Уфе по ул. Станиславской пожарные тушат крышу частного жилого одноэтажного дома на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, со слов очевидцев, пожар возник из-за попадания молнии. К тушению привлечены 22 специалиста и семь единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля в частном секторе в Омске вспыхнул пожар, охвативший шесть домов. В результате ЧП один человек погиб. Причиной возгорания стало воспламенение газовой трубы.