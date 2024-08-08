Москва, 8 августа, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В Москве за прошедшие 7 месяцев 2024 года в отношении иностранных граждан возбуждено 101 уголовное дело, в которых жертвами преступлений стали дети. Более половины из этого числа — уголовные дела о нарушении сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних, сообщил информированный источник ИА Регнум.

Global Look Press/Annette Riedl/dpa

По данным собеседника агентства, среди начатых расследований — три дела об изнасиловании, 29 дел о сексуальных действиях насильственного характера, два уголовных дела о склонении к сексу несовершеннолетних и 18 дел о развратных действиях. Среди фигурантов — граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, а также Вьетнама, Кубы и даже Франции.

«Два с лишним десятка преступлений совершены трудовыми мигрантами, еще четыре — незаконными мигрантами», — уточнил собеседник ИА Регнум.

На втором месте после дел, связанных с сексуальной неприкосновенностью, — дела о мошенничестве — 39. Здесь рост обусловлен выявлением дополнительных эпизодов в ранее начатом расследовании мошенничества, связанного с отправкой детей в летний лагерь на территории Турции.

«Чаще всего фигурантами уголовных дел становятся иностранные граждане, занятые в привычных для Москвы сферах деятельности — уборка улиц, доставка. Но есть и экзотические случаи, когда уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Франции, домогавшегося своей несовершеннолетней дочери — гражданки РФ на территории Французской Республики», — рассказал источник ИА Регнум.

Так, в июле 2024 года возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, совершившего сексуальное насилие в отношении сразу трех девочек на общественном пляже на Борисовских прудах. Один из последних случаев сексуального насилия произошел на детской площадке в Солнцево, где 13 июля гражданин Таджикистана напал на 12-летнюю девочку, которой, к счастью, удалось отбиться от насильника и убежать.

Среди прочих расследований есть и дело о наезде на ребенка курьера на электровелосипеде. ДТП произошло 16 июня на улице Академика Миллионщикова. Мигрант из Узбекистана наехал на ребенка на тротуаре, мальчик получил тяжелые травмы.

«В то же время за первые семь месяцев 2024 года в три с лишним раза (17 против 5) выросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами, не достигшими 18-летнего возраста», — добавил собеседник ИА Регнум.

Среди преступлений, совершенных малолетними иностранцами — два дела, возбужденных по статье «Убийство», три дела о причинении тяжкого вреда здоровью, а также грабежи, хулиганство, незаконный оборот наркотиков и даже дело об оправдании терроризма.

Кроме того, 8 августа ИА Регнум узнало, что следователи в Москве возбудили ещё одно уголовное дело в отношении мигранта-рецидивиста, которого уже арестовывали за педофилию. В ходе расследования дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней удалось установить, что 32-летний гражданин Узбекистана Эльшад в прошлом году выманил в соцсетях у 12-летней девочки интимные фото и видео.