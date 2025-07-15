Смоленск, 15 июля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. В Смоленске 15 июля произошло столкновение маршрутного такси и трамвая, в результате которого восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы. Инцидент случился на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

МЧС Смоленской области/Telegram

Семерых человек бригады скорой помощи доставили в больницы, один отказался от госпитализации. Информация о том, есть ли среди пострадавших дети, уточняется. По предварительной информации министерства здравоохранения Смоленской области, серьёзных травм никто не получил.

«По оперативным данным, восьми пассажирам микроавтобуса потребовалась помощь подоспевших медиков. Спасатели городской службы ГОЧС произвели деблокировку одного человека, зажатого внутри салона автомобиля», — говорится в сообщении.

По предварительным данным УМВД России по Смоленской области, водитель микроавтобуса «Газель Некст», 52-летний мужчина, поворачивая налево, не предоставил преимущество трамваю, что привело к столкновению. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Следственные органы СК по Смоленской области организовали процессуальную проверку. Региональная прокуратура в свою очередь проводит проверку исполнения законодательства о перевозке пассажиров и организации дорожного движения на данном участке.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 14 июля четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге в Вологодской области. По предварительным данным, 20-летний водитель легковушки допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался в «Мерседес Бенц», которым управлял пожилой мужчина.

13 июля три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения легковой иномарки с двумя грузовиками в Иркутской области. Водитель авто столкнулся при обгоне с грузовиком, после чего врезался во встречный большегруз. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.