Багдад, 17 июля, 2025, 11:50 — ИА Регнум. В иракском городе Кут, расположенном близ Багдада, в результате крупного пожара в недавно открывшемся торговом центре погиб 61 человек, сообщило 17 июля МВД Ирака. Более 45 человек были спасены.

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Возгорание началось поздним вечером 16 июля, пламя быстро распространилось по всему зданию. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Представитель города Али аль-Майяхи сообщил, что еще есть тела, которые не удалось извлечь из-под завалов, при этом одно тело обгорело настолько сильно, что установить личность пока не удалось.

Иракские власти начали официальное расследование для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, результаты которого планируется обнародовать в течение ближайших 48 часов. Полиция провинции Васит мобилизовала все силы гражданской обороны для борьбы с огнем и ликвидации последствий.

В связи с трагедией в стране объявлен трехдневный траур.

25 мая в подмосковном городе Королёве произошло возгорание на территории торгового центра «Пионер». На втором этаже административного здания загорелись стройматериалы. Пожар достиг площади 400 кв м. По версии СК РФ по региону, причиной происшествия могла стать неисправность или перегрузка электропроводки.

Как передавало ИА Регнум,утром 10 апреля в Екатеринбурге вспыхнул пожар в торговом центре «Гринвич». Возгорание произошло на кровле здания, где загорелась градирня системы охлаждения вентиляции. Огонь был оперативно ликвидирован на площади 20 кв. м., погибших и пострадавших в результате инцидента нет.