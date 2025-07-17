17 июля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Во французском городе Лилль новорожденная девочка скончалась после того, как в родильном отделении больницы ее случайно уронил шестилетний ребенок. Об этом 16 июля рассказали в пресс-службе учреждения.

IMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova/Global Look Press

Девочка по имени Зайнеб-Кассандра появилась на свет недоношенной. Она прожила девять дней.

Трагический инцидент произошёл, когда мать новорожденной обсуждала с врачами выписку. Шестилетний мальчик, находившийся в той же палате с матерью, взял младенца на руки и случайно уронил. Девочка получила тяжелую травму головы и, несмотря на усилия врачей, через несколько дней скончалась, сообщил телеканал BFM TV.

В пресс-службе больницы Жанны де Фландр отметили, что трагедия стала потрясением как для сотрудников, так и для всех пациентов учреждения. Родителям ребенка, родственникам и сотрудникам была предложена психологическая помощь.

Прокуратура Лилля начала расследование для выяснения обстоятельств произошедшего. Будет проведено судебно-медицинское вскрытие. В больнице проводится внутреннее административное расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года в отношении жительницы Бурятии, которая оставила дома двоих малолетних сыновей, возбудили уголовное дело. Старший сын, которому было девять лет, отправился на поиски матери, взяв с собой девятимесячного брата. Теплой одежды на детях не было. Младшего ребенка госпитализировали с обморожением конечностей.