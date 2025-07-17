Москва, 17 июля, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Неизвестные пытались ослепить лазером пилотов пассажирского самолета в небе над Москвой. Инцидент произошел на высоте 1,8 км примерно в 48 км от столицы, сообщил 17 июля Telegram-канал Aviaincident.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Самолет Airbus A320 летел в столицу из Сочи. Когда лайнер находился в 48 км к западу от Москвы, экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета. Подобные действия представляют серьезную угрозу безопасности полета, поскольку способны вызвать временную потерю зрения и дезориентацию пилотов, напомнили авторы.

Экипажу удалось сохранить контроль над самолетом. Воздушное судно штатно приземлилось в аэропорту Шереметьево. Никто из пассажиров не пострадал.

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