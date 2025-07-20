Петропавловск-Камчатский, 20 июля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье в акватории Тихого океана у побережья Камчатки, сообщило краевое управление МЧС России.

Елена Верещака/ТАСС

«Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 146 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что очаг землетрясения располагался на глубине 20 км.

По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трёх баллов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 16 июля у побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3 с эпицентром в 87 км к югу от Санд-Пойнта на глубине 20,1 км. В связи с этим была объявлена угроза цунами, население было предупреждено, жертв и разрушений не зафиксировано.

8 июля в Гватемале в результате серии землетрясений погибли два человека. Первый подземный толчок магнитудой 5,2 зафиксировали рядом с городом Палин на юге страны. Очаг залегал на глубине 5 км. После этого в различных районах страны произошло более 30 афтершоков, которые ощущались в столице Гватемале, а также в департаментах Эскуинтле и Сакатепекес.