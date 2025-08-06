Москва, 6 августа, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 16 до 20 лет троих фигурантов дела об атаках дронов по железнодорожным путям в Белгородской и Брянской областях. Об этом стало известно 6 августа во время заседания.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Суд рассматривал дело с 18 июля. Фигурантами стали Максим Косяченко, супруги Татьяна и Дмитрий Туриевы (все подозреваемые внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Окончательно по совокупности с прошлым приговором назначить Туриеву 20 лет лишения свободы, первые четыре года отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года», — огласил решение судья.

Косяченко и Туриевой дали по 16 лет колонии. Кроме того, суд удовлетворил иски пострадавших на общую сумму более 60 млн рублей.

Подсудимые Косяченко и Туриева вину не признали. В свою очередь Туриев признал вину частично, при этом уточнил, что только отправлял сим-карты, и «категорически» отверг причастность к теракту.

Следствие полагает, что не позднее октября 2022 года фигуранты вступили в организованную преступную группу для дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ. Кураторы через мессенджеры дали им указание совершить теракт на двух объектах железной дороги. В результате одно полотно было подорвано. Помимо этого, их обвиняют в минировании объектов Минобороны РФ и атаке БПЛА на военный аэродром в августе 2023 года.

Косяченко и Туриевы были задержаны в сентябре 2023 года. Изначально в их деле фигурировало одно преступление. В августе 2024 года Следственный комитет РФ обвинил их в теракте на железной дороге. В материалах дела уточняется, что женщина — уроженка украинского Днепродзержинска. После распада СССР она получила российский паспорт. До ареста она числилась самозанятой и работала косметологом. Косяченко до ареста работал тренером по одному из видов единоборств.

В апреле 2025 года в уголовное дело Косяченко и Туриевой добавили эпизоды минирования военных объектов и атаку дронами на военный аэродром. Было выявлено, что в августе 2023 года Косяченко вместе с неустановленными лицами направил беспилотники на территорию аэродрома Шайковка Минобороны РФ. В июле того же года он вместе с Туриевой заминировал объекты российского оборонного ведомства.

18 июня фигуранты не признали вину по делу о терактах на объектах РЖД, минировании военных объектов и атаке беспилотниками военного аэродрома.