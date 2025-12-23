23 декабря, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Бензовоз с топливом во время переправы по льду провалился в воду в Мезенском округе Архангельской области. Об этом 23 декабря сообщили в региональном ГУ МЧС.

МЧС России по Архангельской области

Авария случилась поздним вечером 22 декабря на 344-м километре автодороги Архангельск — Белогорский — Пинега — Мезень.

По данным ведомства, грузовик принадлежит местному ИП. Бензовоз был загружен топливом АИ-92 объемом 10 кубометров.

В МЧС отметили, что лед в месте переправы составляет 15 см. Она была официально открыта только для людей. Автомобилям переправляться по ней было запрещено.

«Угрозы загрязнения нет, топливо сегодня откачают», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Сейчас переправу закрыли для проведения восстановительных работ.

В начале декабря в Курганской области под лед провалился автомобиль с четырьмя людьми на озере Щучьем. Трое пассажиров спаслись, самостоятельно выбравшись на сушу. Водитель погиб.