Ульяновск, 26 июля, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Ульяновске выросло до трёх человек. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

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«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек, а также уничтожения имущества, в результате хлопка с последующим возгоранием (ч. 3 ст.109, ст. 168 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»)», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что, по предварительным данным, около 19:30 (18:30 мск) в результате хлопка в оной из квартир в доме по ул. Корунковой Засвияжского района и последовавшего пожара погибли три человека, включая двухлетнего ребёнка.

Сейчас возгорание ликвидировано, на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, которые устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля стало известно, что число погибших при взрыве и пожаре в Ульяновске выросло до двух человек. Отмечалось, что, по предварительной информации, в доме прогремел взрыв газового баллона.

Перед этим стало известно, что в многоэтажке в Ульяновске произошёл взрыв и вспыхнул пожар. Отмечалось, что в результате этого погиб ребёнок и один из подъездов заволокло дымом.