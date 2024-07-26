Челябинск, 26 июля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Один посёлок подтоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском округе Челябинской области. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

«По предварительным данным, подтоплен один посёлок. Ведется информирование и оповещение населения о сложившейся обстановке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти приняли решение об превентивной эвакуации трёх населённых пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киалим. Развёрнуто два пункта временного размещения.

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