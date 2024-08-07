Волгоград, 7 августа, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате ДТП на автодороге Р-22 «Каспий» в Волгоградской области выросло до 20 человек, из них шестеро — дети. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

ГУ МВД России по Волгоградской области

ДТП произошло рано утром 7 августа. Маршрутный автобус Астрахань — Москва столкнулся с грузовиком. Авария произошла в Михайловском районе Волгоградской области.

«Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей», — заявил губернатор.

Пострадавших доставили в Михайловскую центральную районную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь. Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, семь жителей Астраханской области.

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Бабушкин также выразил искренние соболезнования родным погибшего.

Как ранее сообщало ИА Регнум, предварительно, утром 7 августа на автодороге Р-22 «Каспий» грузовой автомобиль Iveco столкнулся с пассажирским автобусом Yutong. В МВД по региону сообщили о гибели водителя автобуса.

Накануне Армавирский межрайонный следственный отдел СУ СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими и 11 пострадавшими в Краснодарском крае. В результате аварии погибли водитель автомобиля и малолетний пассажир.