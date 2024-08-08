Красноярск, 8 августа, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Пять человек, погибших в ДТП с большегрузным автомобилем в Красноярском крае, ехали с похорон друга, погибшего в аварии со скорой помощью. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура Красноярского края

Авария произошла 7 августа на 622-м километре автодороги Р-255 в Боготольском районе. Двигаясь в сторону Ачинска, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. Водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля погибли на месте ДТП.

Отмечается, что погибшие, 19-летний водитель и его пассажиры, подросток 16 лет и три девушки в возрасте от 18 лет до 21 года, возвращались домой с похорон своего друга, 20-летнего водителя. Он погиб во время ДТП со скорой помощью в том же районе, всего в 30 километрах от места новой аварии с большегрузом.

По факту смертельного ДТП прокуратурой организована проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Красноярском крае 25 человек пострадали в ДТП с автобусом. По данным краевого МВД, ДТП произошло на 13-м км автодороги Маганск — Береть — Урман. Водитель автобуса допустил съезд и опрокидывание в правый по ходу движения кювет.

Также сообщалось, что количество пострадавших в результате ДТП на автодороге Р-22 «Каспий» в Волгоградской области выросло до 20 человек,из них шестеро — дети.