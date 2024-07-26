Ульяновск, 26 июля, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Причиной пожара в многоквартирном доме в Ульяновске, по предварительным данным, стал хлопок в одной из квартир. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Предварительно установлено, что 26 июля около 19:30 в результате хлопка в одной из квартир дома по ул. Корунковой Засвияжского района Ульяновска и возникшего после этого пожара погибли три человека, в том числе двухлетний мальчик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара было уничтожено имущество жильцов. В настоящее время горение ликвидировано. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в многоэтажке в Ульяновске произошёл взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли три человека, в том числе ребёнок.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что для жильцов дома, в котором произошёл взрыв и пожар, организован пункт временного размещения.