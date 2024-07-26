Челябинск, 26 июля, 2024, 21:47 — ИА Регнум. В Челябинской области спасатели эвакуировали 20 человек после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба МЧС.

Sergey Nikiforov/Global Look Press

«Уже эвакуированы 20 человек. Специалисты обходят дома. В городе Карабаш на базе двух школ развернуты пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Карабашском городском округе размыло 100 метров насыпного участка дамбы из-за дождей и увеличения притока воды к водохранилищу.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за сильных осадков прорвало дамбу. В МЧС уточнили, что по ходу движения воды ниже по течению реки расположен посёлок Киалим, а также сёла Мухаметово, Байдашево и Карасево, затем река впадает в Аргазинское водохранилище.

Администрация Карабашского городского округа Челябинской области после прорыва дамбы объявила о введении режима чрезвычайной ситуации. Также стало известно, что один посёлок подтоплен, власти приняли решение об превентивной эвакуации трёх населённых пунктов.